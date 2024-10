Accoglienza in ascesa. Ecco Informa Famiglia

Un’attività che si propone sempre più come riferimento per il territorio. E’ il Centro Famiglie a Colle di Val d’Elsa in viale Marco Polo 25, che adesso cresce nel proprio settore dedicato all’accoglienza anche grazie allo sportello Informa Famiglia. Una struttura già attiva dalla primavera e inaugurata, nei giorni scorsi, in occasione dell’open day della struttura. Per gli intervenuti è stata un’ottima occasione per conoscere da vicino i numerosi servizi e laboratori offerti, che mirano a sostenere i genitori nel loro delicato compito educativo.

Un luogo in cui le famiglie possono trovare, per merito del lavoro degli operatori, consulenze, informazioni e sostegno su vari temi legati alla genitorialità e alla educazione, sulla base dei piani illustrati dalla Fondazione territori sociali Alta Valdelsa. Grazie a un ampio programma di attività ludiche, culturali e ricreative il Centro, con annesso lo Sportello, rappresenta una risorsa preziosa per affrontare le sfide quotidiane della vita familiare e promuovere il benessere e lo sviluppo di bambini e ragazzi, come si spiega dalla Ftsa. Un centro aperto a tutti e più vicino che mai alle famiglie della Valdelsa. Tra i laboratori presentati spiccano diverse iniziative pensate per rispondere alle esigenze educative e di crescita dei bambini e per sostenere i genitori nel loro ruolo. Come il progetto Arte in Famiglia, con l’obiettivo di fornire ai genitori uno spazio in cui riflettere e sperimentare le competenze genitoriali attraverso attività ludiche e creative. Per maggiori informazioni sulle attività del Centro Famiglie è possibile contattare il numero fisso 0577 922450 o il cellulare 393 317 3983. Ftsa spiega che per garantire la qualità delle iniziative i laboratori sono a numero chiuso.