Accoglienza dei richiedenti asilo. Duello in aula a colpi di fioretto. Il centrodestra fa pesare i suoi voti

Il caso pakistani accende lo scontro politico in Consiglio comunale. La scintilla è la mozione di Anna Ferretti, Progetto Siena, con cui si chiede a sindaco e giunta "un piano e un sistema integrato di prima accoglienza dei senza dimora e richiedenti asilo", ma anche l’istituzione di un ’fondo emergenza arrivi’, un’offerta in termini di ricovero temporaneo di prima accoglienza e un accordo con Terzo settore e Università per promuovere l’insegnamento della lingua italiana. La risposta del centrodestra è stata la presentazione da parte del capogruppo Bernardo Maggiorelli di una mozione, firmata dai consiglieri di Fratelli d’Italia. Nell’atto si elencavano tutti i provvedimenti assunti dall’amministrazione comunale, invitando il sindaco a "continuare sulla strada intrapresa" e a "rafforzare e migliorare la cooperazione con le istituzioni, la Curia e le altre associazioni".

Immediata l’interruzione dei lavori e la convocazione della conferenza dei capigruppo, dove i tentativi di Vanni Griccioli (Per Siena) di trovare una mediazione sono risultati vani. Il muro ’contro muro’ è continuato quindi in aula. Lorenza Bondi, Forza Italia, ha ricordato la messa a disposizione dei migranti dell’ex scuola di Montalbuccio: "C’è un equilibrio sottile e delicato che non può prestarsi a strumentalizzazioni. Il Comune deve fare i conti con i bisogni di chi vive a Siena, va aperta una riflessione sulla disponibilità economica dell’ente". Il civico Fabio Pacciani ha evidenziato: "Tra i due atti non ci sono differenze sostanziali, ma di approccio al problema. La maggioranza rifletta sulla necessità di strutturare i fenomeni migratori, che sono ormai un aspetto della nostra quotidianità".

Griccioli ha invitato a "trovare la prossima volta un momento di unione tra maggioranza e opposizione", mentre Alessandro Masi (Pd) ha rimarcato: "Tutti auspichiamo che Siena sia una città dell’accoglienza e a vocazione europea. Bene quanto fatto finora, ma proviamo a centrare un obiettivo programmatico". Duro Pierluigi De Angelis, FdI: "No all’accoglienza indiscriminata, perché non ci sono le risorse ed esistono leggi nazionali da rispettare". Da parte sua, Luca Micheli (Pd) ha commentqto: "Non si risolve la situazione alzando ulteriori muri".

Gran finale a colpi di fioretto tra la stessa Ferretti e Maggiorelli. "Così si spendono soldi senza sapere dove e come sono impiegate le risorse – la critica dell’ex candidata sindaco –. La Giunta va al traino di altre istituzioni, ma tutto quello che accade sul territorio comunale è sua responsabilità. Così si mettono i cittadini contro i migranti".

Secca la replica di Maggiorelli: "Vogliamo governare con la visione politica che riteniamo migliore. Sono passati i tempi in cui ci si vergognava di essere di destra. Il Comune ha dato rispose emergenziali, ora al fenomeno migratorio sta dando rispose strutturali. C’è da capire innanzi tutto perché i migranti vengono qui a Siena". Passa l’atto di FdI, ma senza i voti della Lega, strategicamente assente in aula.