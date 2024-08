Accademia Chigiana Successo per il concerto a San Lucchese

Successo di pubblico e notevoli consensi per il concerto dell’Accademia Musicale Chigiana a Poggibonsi, l’altra sera nella Basilica di San Lucchese (foto). Una sintesi eccezionale tra armonia, canto e timbro musicale in occasione dell’omaggio a Giacomo Puccini da parte degli allievi del Corso di Canto del maestro William Matteuzzi.

Un concerto introdotto da Pietro Burresi nel suo ruolo di presidente della Us Virtus che ha organizzato come di consueto l’evento, insieme con associazione Idee e circolo culturale Jacques Maritain, nell’ambito del Chigiana International Festival and Summer Academy. Tutto si è svolto davanti a 170 persone e alla presenza anche delle autorità locali, dalla sindaca Susanna Cenni al comandante della Tenenza di Poggibonsi della Guardia di Finanza, Michele De Nicola. Un appuntamento che si è concluso con le degustazioni di vini a cura di Fisar Siena Valdelsa e dei gelati del maestro Sergio Dondoli.