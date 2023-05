Abracadabra, la magia al Poliziano Fantasia e illusionismo in scena

Abracadabra. Un fantastico spettacolo di magia e illusionismo sta per arrivare al Teatro Poliziano di Montepulciano. Il titolo è "Magic Friends" e domani porterà in scena un cast di artisti internazionali. Tutto pronto, quindi, per stupire spettatori di ogni età, in uno show coinvolgente a prova di effetti speciali. Il sipario si alzerà alle 21, per una serata che si annuncia davvero ricca di sorprese, capaci di trascinare grandi e piccoli in quel mondo di emozioni e fantasia tipico di questa particolare forma d’arte, che prende vita in teatro. I protagonisti della serata, pronti ad avvicendarsi sul palcoscenico di Montepulciano, sono il mago Denì e la sua famiglia "altrettanto" magica, l’illusionista Andrea Sestieri e il ventriloquo e performer Nicola Pesaresi.

"Tutti nomi e volti noti al pubblico – affermano gli organizzatori – per una serata di grande divertimento ma anche di solidarietà". L’incasso sarà infatti devoluto a Casa Thevenin, l’istituto aretino che da oltre 150 anni accoglie donne, madri e minori in situazione di difficoltà.

"Ringrazio fin d’ora tutti coloro i quali verranno a teatro compiendo un gesto di generosità nei confronti del nostro istituto – commenta il presidente di Casa Thevenin, Sandro Sarri - e da parte nostra posso garantire che riserveremo loro una serata davvero piacevole all’insegna della meraviglia". Un nuovo spettacolo, quindi, che riporta il pubblico in teatro, al Poliziano di Montepulciano, dove la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte ha da poco concluso una stagione di prosa tra le più seguite di sempre. Segno che il rapporto tra la comunità di Montepulciano e il teatro è sempre forte. E non ha risentito delle chiusure imposte dalla pandemia degli anni precedenti. Il Poliziano conferma quindi il suo fondamentale ruolo di aggregazione sociale e culturale.

E per le prossime stagioni si prepara a migliorare anche la propria efficienza energetica, grazie ai lavori che inizieranno a breve e che saranno resi possibili con lo stanziamento dei fondi europei del Pnrr. Chiaramente dovranno fare i conti con i lavori in corso tutti i prossimi eventi, compresa la nuova stagione teatrale, sulla quale la Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte che la cura dal 2009 è già al lavoro. Ma intanto, stasera, è tempo di magia.

