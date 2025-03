Abilitazione all’insegnamento nella scuola. Ben 688 posti per 19 classi di concorso

Pubblicato l’avviso di selezione e modalità di ammissione ai percorsi di formazione dei docenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado dell’Università di Siena. Le iscrizioni alla selezione, per i 19 percorsi formativi, sono aperte da ieri e si chiudono il 21 marzo. Sono 668 i posti messi a disposizione dal Mur per l’Ateneo per l’anno accademico 2024-2025. Queste le classi di concorso in partenza: A-11 Discipline letterarie e latino; A-12 Discipline letterarie negli istituti di istruzione secondaria di II grado; A-13 Discipline letterarie, latino e greco; A-18 Filosofia e scienze umane; A-19 Filosofia e storia; A-20 Fisica; A-22 Italiano, storia, geografia nella scuola secondaria di I grado; AA-24 Francese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AB-24 Inglese negli istituti di istruzione secondaria di II grado; AA-25 Francese nella scuola secondaria di primo grado; AB-25 Inglese nella scuola secondaria di primo grado; A-26 Matematica; A-27 Matematica e Fisica; A-28 Matematica e Scienze; A-47 Scienze Matematiche Applicate; A-50 Scienze Naturali, Chimiche e Biologiche; BA-02 Conversazione in lingua straniera, inglese e francese, A-32 Scienze della geologia e della mineralogia.