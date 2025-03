"Abbiamo bisogno di più tutele"

"Già in altre zone d’Italia e anche della Toscana lo fanno, come a Lucca, da oltre dieci anni – afferma Emiliano Muzzi, commerciante –, siamo già in ritardo, andava fatto prima. Abbiamo bisogno di una città, una realtà che deve essere salvaguardata: soltanto nella zona nord del centro storico, se osserviamo bene c’è la stessa tipologia di negozi. Anche il fatto che in Banchi di Sopra, la strada principale della città che ti porta in piazza del Campo, ci siano negozi che vendono tutto a prezzi ridicoli, mi sembra piuttosto scandaloso. Il Comune più che altro dovrebbe incentivare qualche azienda a investire sul territorio per inserire negozi e attività commerciali di vario genere che aumentino la qualità per le vie principali della città, evitando certe situazioni".