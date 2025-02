Abbandono rifiuti. Pioggia di multe

Negli ultimi giorni la polizia municipale di Poggibonsi ha multato diverse persone per lo scarico selvaggio dei rifiuti. Le telecamere mobili in funzione in città e nelle frazioni hanno incastrato vari furbetti, immortalati mentre abbandonavano fuori dai cassonetti o comunque dove non si può ogni tipo di rifiuti. Per tentare di arginare la maleducazione . Da due anni il Comune ha adottato anche un’altra misura: gli ispettori ambientali di Sei, che danno una mano alla stessa polizia municipale nei controlli. Da qualche tempo è in atto un vero e proprio giro di vite contro l’inciviltà, ma non è semplive. scoraggiare il fenomeno dllo scarico selvaggio dei rifiuti, diffuso un po’ dappertutto, non solo a Poggibonsi.