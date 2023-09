Abbadia, si cambia illuminazione Grazie al led risparmio sui costi e punti luce più adeguati al paese

di Massimo Cherubini

Oltre 1500 dei punti luce della pubblica illuminazione di Abbadia San Salvatore verranno sostituiti. Si passa al moderno, al "led", per una luce più chiara, più intensa, e meno costosa. La gara è stata espletata, sono ora in corso le procedure di legge per aggiudicare l’appalto. Un project financing che consente al Comune di realizzare un importante progetto senza oneri aggiuntivi. Ovvero alla società che se lo aggiudica viene corrisposto l’importo che l’amministrazione comunale paga per i consumi di energia elettrica. Un contratto di durata ventennale che comprende anche tutte le spese di manutenzione. Dal momento che prenderanno il via i lavori ci vorranno tra i sei e gli otto mesi per mettere a punto il nuovo impianto. Nel centro storico del paese le lampade, anche qui led, emetteranno una luce gialla. Più intensa e bianca quella che si avrà in viale Roma e in via Matteotti, ovvero nel centro del paese. Qui verrà migliorato l’arredo urbano. In via Matteotti viene rifatto anche il marciapiede. Nelle altre zone luce più forte rispetto a quella attuale. Diffusa da un impianto realizzato tanti anni fa quando al paese gli amministratori del momento scelsero di dare, un luce soft. Comprese le vie centrali, il cuore del paese, dove d’estate, ma ormai in tutto l’arco dell’anno, si concentrano paesani e turisti. Un altro progetto che, nelle intenzioni degli amministratori comunali, contribuisce a migliorare il look del paese, l’accoglienza dei turisti. Per ora i tanti lavori in corso hanno messo sotto sopra il paese. Entro la fine della prossima primavera si dovrebbero vedere concretamente gli effetti di questi interventi. "Siamo convinti -dice il sindaco Fabrizio Tondi- di aver messo in campo, grazie ai finanziamenti ricevuti, tanti progetti per migliorare l’aspetto del paese ma anche per metterlo in sicurezza. Il grosso degli interventi riguarda proprio la realizzazione del by- pass per la messa in sicurezza idraulica. L’impianto di illuminazione pubblica? Altra cosa importante che, tra l’altro, consente al comune dei risparmi economici visto che tutti gli interventi di manutenzione sono a carico del committente". In breve tempo, come accennato, l’iter burocratico dovrebbe essere concluso e, di conseguenza, l’appalto verrà assegnato.