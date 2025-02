Abbadia scommette sul futuro del turismo

Si insedia il Tavolo istituzionale del turismo voluto dal Comune di Abbadia San Salvatore. Prende, così, il via un confronto serrato con l’intento di giungere alla realizzazione di posizioni condivise per sviluppare e sostenere il turismo. Sono stati invitati a farne parte tutti i soggetti politici - di maggioranza e minoranza - del mondo del commercio, del volontariato, a iniziare dalla Pro Loco.

A presiedere il primo Tavolo istituzionale è stato chiamato Roberto Fabbrini, un albergatore giovane ma con tanta esperienza sul campo, ritenuta la persona giusta per guidare il rinnovamento e il potenziamento del turismo. Presenti, oltre al sindaco Niccolò Volpini, l’assessore al turismo Alessandro Pasqualini, i capigruppo delle tre liste consiliari Luciano Forti, Giacomo Bisconti, Cinzia Mammolotti, le associazioni di categoria con Massimo Bisconti e Damiano Romani, il presidente del Consorzio Terre di Toscana Massimo Sabatini, il presidente della Pro Loco Moreno Fabbrini.

È stato proprio il presidente del Tavolo, Roberto Fabbrini, a fare sintesi su quanto emerso nel corso della prima riunione. "Molti gli elementi emersi dalla riunione, in particolare – si legge nel comunicato stampa – la conferma della necessità di procedere verso una scelta uniforme di destinazione e il necessario miglioramento del decoro urbano. Altro punto importante l’asse paese-montagna". Un altro tema il ruolo della Pro Loco. I lavori sono stati chiusi con gli ultimi aggiornamenti - forniti dall’assessore Pasqualini - "sul percorso della comunità di ambito turistico Amiata, di cui Abbadia San Salvatore è capofila. Ruolo per il quale, visti gli adempimenti voluti dal nuovo testo unico regionale, sarà necessario un impegno politico e tecnico ancora più consistente. In ragione degli ottimi rapporti fra amministrazioni amiatine, a cui il vice sindaco ha rivolto un sentito ringraziamento, anche la linea di struttura e personalizzazione dell’Ambito Turistico sembra avviata con idee piuttosto chiare e condivise".