Abbadia, professoressa premiata . Ha raccontato disabilità e diversità

di Massimo Cherubini

Un prestigioso primo premio,, legato alla XXI edizione del Concorso Nazionale letterario "FantasticHandicap", è stato assegnato alla professoressa Michela Agostini, insegnante di sostegno all’Itis di Abbadia. L’iniziativa, a cura del Centro documentazione handicap di Carrara, ha visto, nella sezione adulti quella a cui ha partecipato Michela Agostini, ben 133 partecipanti. Ha vinto l’insegnante dell’Itis di Abbadia con un racconto dal titolo "Il miracolo dell’invisibile" inerente la disabilità. Alla vincitrice sono giunte le congratulazioni della direttrice Maria Grazia Vitale e di tutto il corpo insegnanti. Un premio che illumina il cuore dell’insegnante che racconta la sua storia, a partire da quando aveva 12 anni, per far ben comprendere come nasce, cresce, la dedizione verso il mondo dei diversamente abili. I temi oggetto del concorso, dove ha primeggiato l’insegnante, riguardavano la disabilità, la diversità e le condizioni di svantaggio sociale. La professoressa Agostini ha vinto con il suo racconto in occasione della premiazione, tenutasi a Marina di Carrara, dove gli è stato consegnato il premio. Una parte di esso l’ha donato all’Associazione Autismo Siena-Piccolo Principe APS. Il successo l’ha, invece, dedicato a tutti gli studenti che "ha avuto il piacere di conoscere nel corso degli anni. Ringrazio la dirigente professoressa Maria Grazia Vitale, e le altre figure dello staff". Mentre l’insegnante riceveva il premio una parte degli studenti, quelli delle classi 3C, 4C e 5C della specializzazione Elettronica, hanno preso parte al "Make Faire European Edition 2023", che si è svolto a Roma nei giorni 19, 20, 21 e 22 Ottobre. Il "Make Faire" è un evento dedicato all’innovazione tecnologica a livello mondiale che in Europa si svolge annualmente alla Fiera di Roma e coinvolge scuole, università, aziende ed enti di ricerca pubblici e privati. I temi trattati dall’evento vanno dalla manifattura digitale all’Internet of Things, dalla robotica all’intelligenza artificiale, dall’economia circolare all’agritech, dal digital manufacturing agli e-sports, passando per i big data e l’aerospazio, fino alle ultime scoperte del metaverso e della realtà aumentata. La delegazione dell’Istituto era composta dai docenti Luca Mazzoni e Simone Magini e dagli alunni della classe VC Simone Bartoloni e Giacomo Rossi poi raggiunti dai compagni delle classi sopra citate accompagnati dai docenti Maria Claudia Teucci, Andrea Bindi, Claudia Palma e Michela Fabbrini.