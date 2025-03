Abbadia Isola,. Hendel domani a ’Incroci’

Paolo Hendel, uno dei maestri della satira italiana, incontra il pubblico. Lo farà nell’appuntamento della rassegna ‘Incroci’ domani alle 18 nella Sala Ildebrando del complesso di Abbadia Isola. Qui è in programma una serata all’insegna dell’umorismo intelligente e della riflessione pungente. In un’intervista informale e aperta, condotta dal giornalista Matteo Borsi, Paolo Hendel si racconterà, ripercorrendo le tappe fondamentali di una carriera straordinaria che lo ha visto protagonista del teatro, della televisione, del cinema e della letteratura.

Fiorentino di nascita, laureato in lettere, Hendel ha saputo conquistare il cuore del pubblico con la sua satira graffiante e surreale, diventando una voce autorevole nel commento della realtà sociale e politica del nostro paese. Dai primi monologhi teatrali degli anni ‘80, come il celebre ’Via Antonio Pigafetta, navigatore’, scritto con Piero Metelli, che lo ha lanciato nel firmamento della comicità, Hendel ha spaziato con maestria tra diversi linguaggi espressivi. L’ingresso è vincolato alla consumazione al BarMaM, al costo di 6 euro. Per informazioni e prenotazioni: 0577 304834.

Fabrizio Calabrese