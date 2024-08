A spasso nella storia di San Prospero. Fortezza, il campino e le villette liberty

Un fine agosto d’inizio Novecento, con inflessioni liberty, per gli amanti della storia e dell’architettura di Siena. E’ quello che propongono Le Scoperte, la rassegna estiva di passeggiate del giovedì sera con le guide turistiche Federagit Confesercenti. ’La Fortezza Medicea e la Lizza, tra storia e svago’ è il titolo dell’ultimo itinerario, in programma giovedì con inizio alle 21.30 da Fonte Gaia con destinazione San Prospero, quartiere simbolo dell’estetica d’inizio Novecento. La passeggiata spazierà tra la Fortezza Medicea, il ’campino’, l’ex garage Fiat, costruito negli anni 20 del ‘900 per ospitare gli autobus che facevano servizio extraurbano e le villette realizzate negli anni Venti in stile Liberty, con epilogo sotto il monumento di Tito Sarrocchi. E venerdì sarà possibile assistere al ’come si fa’ una tipicità alimentare senese: il 30 agosto protagonista sarà il panforte, illustrato non a caso dai pasticceri della Fabbrica del Panforte alle 17 negli spazi dell’Accademia del Gusto, in via Camollia 76. Dettagli e prenotazioni possibili su bit.ly/prenotalescoperte e sulle pagine facebook e instagram di Scoperte; previste riduzioni per studenti e dipendenti delle Università, gratis i bambini fino a 10 anni.