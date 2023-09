A spasso nel tempo. Ritorno al 1258 a.D.

Torna la quinta edizione organizzata dall’associazione riCOLLEghiAMO di ‘a.D. 1258… a spasso nel tempo sulla Francigena colligiana: alle Volte nel Medioevo’. Il primo ottobre dalle 11 alle 23 in Piazza Duomo ed in Via delle Volte a Colle con il patrocinio del Comune ed il contributo economico di Estra. Un’iniziativa con l’obiettivo di valorizzare uno dei tratti più belli e suggestivo della Via Francigena, quello colligiano. Quest’anno, la manifestazione si svolgerà in Colle Alta, tra Piazza Duomo e Via delle Volte. Sarà un autentico tuffo nel medioevo: rivivendo momenti di vita quotidiana della comunità valdelsana nel XIII secolo. Sarà raccontato cosa mangiavano e come si curavano le genti vissute nel 1200, sarà illustrato come si vestivano, lavoravano, giocavano e combattevano gli antenati medievali, attraverso i personaggi, le vesti, le arti, i giochi, le armi ed i mestieri che hanno caratterizzato quell’epoca.