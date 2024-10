A Siena torna il Mercato nel Campo con il meglio di arti e mestieri

Siena, 30 ottobre 2024 - Una delle piazze più belle del mondo riscopre le sue origini medievali e ospita un evento di vita quotidiana, quel “mercato grande” che, ai tempi della Repubblica di Siena, rappresentava una delle principali forme di approvvigionamento. A Siena, in Piazza del Campo, venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 dicembre (dalle ore 8 alle ore 20) si rinnova l’appuntamento con il Mercato nel Campo che - per la prima volta - si svolgerà su tre giornate. Un lungo weekend all’insegna della bellezza e della tipicità: 130 espositori proporranno le loro merci nella conchiglia del Campo così come avveniva già nel XIV secolo, al tempo in cui si scriveva il “Costituto Senese”, prima carta costituzionale redatta in volgare, che fu adottata nel 1309 per regolare ogni aspetto della vita della città. Sarà così riproposta l’idea originaria del mercato medievale con la distinzione in due grandi aree di vendita, quella alimentare e quella dedicata all’artigianato, e il relativo raggruppamento per categorie al loro interno. In mostra i migliori prodotti della tradizione senese e alcune “chicche” provenienti da ogni parte d'Italia, per un viaggio dei sensi, nel segno di un’eccellenza che fa di Siena una vera e propria "città del gusto" e che in uno scenario antico quanto inimitabile rappresenta un unicum in Italia tra tutti i mercatini natalizi. Fra le curiosità di questa edizione del Mercato nel Campo, la presenza di piccole imprese domestiche con straordinarie produzioni casalinghe che dal dolce al pane, dai formaggi ai salumi, offriranno un viaggio alla riscoperta di una lunga tradizione di saperi tramandati di padre in figlio. Non mancheranno poi ospiti che animeranno la manifestazione con approfondimenti culturali sui prodotti del territorio e stand che accoglieranno i visitatori proponendo originali itinerari alla scoperta delle terre di Siena. Il Mercato nel Campo è un evento del Comune di Siena, realizzato in collaborazione con Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna, Confartigianato, Vetrina Toscana.