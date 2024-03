A Siena c’è un bel clima. Città al 28° posto in Italia: "Pasqua a rischio pioggia"

Un buon risultato per Siena, nelle prime trenta posizioni dell’Indice del clima, la classifica elaborata dal Sole 24 Ore sul benessere climatico dei capoluoghi italiani sulla base di dati raccolti negli ultimi dieci anni. Siena è al ventottesimo posto della classifica, con un punteggio assoluto di 634,6 (in testa c’è Bari con 768 punti).

L’indice del Sole 24 Ore si fonda sulla misurazione di dieci parametri climatici, in cui Siena si posiziona rispettivamente: 44esima per soleggiamento, 19esima per indice di calore, 60esima per ondate di calore, 52esima per brezza estiva, 64esima per umidità relativa, 34esima per raffiche di vento, 59esima per piogge, 67esima per nebbia e 48esima per giorni freddi. Il risultato migliore per Siena è sul parametro nell’indice di calore, cioè la quantità di giorni con più di 30 gradi percepiti, posizionandosi al 19º posto; mentre si è classificata al 67º posto per quanto riguarda il numero di giorni annui con nebbia in almeno una fascia esaoraria.

"Tutto sommato Siena chiude in una posizione piuttosto buona, perché è 28esima in assoluto, e nelle classifiche dei singoli parametri non è mai nelle ultime posizioni - è il commento alla classifica di Marco Biagioli, direttore di Meteo Siena 24 -. Si può dire che la città vanta un clima piuttosto mite, siamo abbastanza fortunati".

Detto questo, e nonostante l’aumento delle temperature, le previsioni e per Pasqua e Pasquetta non sono del tutto incoraggianti. "Per due giorni ci sarà una perturbazione anche abbastanza diffusa con piogge e rovesci su tutta la provincia e qualche acquazzone più intenso. In un contesto di temperature che tornano pian piano ad aumentare – è la premessa di Marco Biagioli -. Tra domani e sabato ci saranno giornate variabili ma senza piogge significative e con temperature miti. È invece probabile una nuova fase più instabile proprio fra domenica e lunedì.

Pasqua e Pasquetta saranno giornate più a rischio pioggia, in cui se si vorrà stare all’aperto sarà prudente portare un ombrello, ma la cosa positiva è che ancora c’è molta incertezza sulle previsioni".

Nel dettaglio, le giornate di domenica e lunedì vedranno un clima piuttosto instabile, con possibilità di rapidi mutamenti: "Potrebbero esserci due ore in cui ci sono nubi più compatte e acquazzoni, ma in un contesto variabile, non di cielo coperto per tutta la giornata – ha spiegato il direttore di Meteo Siena 24 -. Le temperature saranno piuttosto miti, e superiori alla media di 2-3 gradi per domenica e lunedì (ma farà ancora più caldo fra giovedì e sabato)".

Eleonora Rosi