A pranzo con i nonni. Dalla cucina della Torre ai tavoli per 650 anziani sotto il Tartarugone

Ecco la ’vera’ Siena. Quella semplice, aperta, solidale. Inclusiva. Che tutela le proprie radici e, dunque, i suoi anziani. Un momento speciale ieri il pranzo per quasi 700 persone di tutte e 17 le Contrade sotto il Tartarugone. Complice anche il tempo clemente, si è svolta in un’atmosfera gradevole la quindicesima edizione di ’A pranzo co’ nonni’, grazie alla collaborazione delle associazioni di volontariato e delle commissioni solidarietà delle Consorelle che ne sono l’anima. A tavola insieme a giovani e anziani anche numerosi priori, mentre i ragazzi con grande passione andavano e venivano dalle vicine cucine di Salicotto dove il cibo è stato sporzionato e portato poi a tutti gli ospiti. Non sono mancate posie e momenti di musica, uno accanto all’altro. Con amici, appartenenti magari a Contrade rivali, che si sono ritrovati dopo tanto tempo ricordando aneddoti e sfottò.

La.Valde.