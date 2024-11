A Ponte d’Arbia libro di Tagliafico su Napolitano

Stasera alle 21 la sala conferenze della Casa del Popolo di Ponte d’Arbia ospiterà un interessante evento giornalistico e politico. Daniela Tagliafico , giornalista e scrittrice, storica direttrice di Rai Quirinale ed ex vicedirettrice del TG1, presenterà il suo libro ‘Re Giorgio. Dietro le quinte di una Presidenza’. Il libro racconta la storia di Giorgio Napolitano, uno dei più discussi ed amati presidenti della Repubblica, definito ‘King George’ dal New York Times. , aprendo un dibattito che dura ancora oggi: se cioè Giorgio Napolitano abbia introdotto in Italia una Repubblica semipresidenziale, favorito anche dalla permanente debolezza delle coalizioni di governo.. Daniela Tagliafico si sofferma sul profilo politico, istituzionale e umano di Giorgio Napolitano, analizzando anche gli aspetti inediti e non conosciuti della sua personalità che sono emersi nel lavoro quotidiano e nei tanti anni di contatto personale e di fecondo rapporto professionale. Daniela Tagliafico dialogherà e si confronterà con l’onorevole Rosy Bindi, ex Ministro della Sanità, e non mancheranno riflessioni sul tema, sempre d’attualità, delle riforme costituzionali. L’incontro, ad ingresso libero, sarà coordinato da Ludovica Ciriello, giornalista de ‘L’Aria che tira’ , in onda su La7.