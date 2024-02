A Poggibonsi estetista ed educatore domiciliare

1 CALDAISTA – Ditta di Barberino Tavarnelle cerca un caldaista con esperienza, diploma tecnico industriale, patente B ed auto. Contratto a tempo indeterminato, full time. Per candidarsi telefonare al 335381297 oppure inviare cv a [email protected]

1 ESTETISTA – Cercarsi a Poggibonsi una estetista esperta in epilazione laser, con diploma di estetista e conoscenza dell’inglese. Necessaria patente B e auto. Richiesta disponibilità a recarsi a Roma per corso. Contratto a tempo determinato, part time. Per candidarsi [email protected] o 0577-601764.

1 EDUCATORE - Cooperativa sociale di Poggibonsi cerca un educatore/trice domiciliare per stimolazione cognitiva. Necessaria laurea triennale in scienze dell’educazione e della formazione (l-19) , patente B, auto. Collaborazione continuativa con p. iva. Cv a [email protected]