A palazzo Patrizi va in scena ’Si Cambia’

Il dibattito sulle riforme costituzionali e istituzionali arriva anche a Siena. ‘Si-Cambia’: è questo il nome della conferenza dedicata alla discussione e alla riflessione sugli elementi di stabilità di governo che andrà in scena venerdì alle 17,30 a Palazzo Patrizi, organizzata da Bernardo Meoni (foto), studente e già candidato al consiglio comunale alle scorse amministrative, e l’associazione romana ioCambio. L’associazione ha inglobato recentemente numerosi personaggi della politica e della società italiana per portare alla ribalta il tema delle riforme, nel tentativo di dare una risposta sui temi caldi del costituzionalismo italiano. "Ho sposato quest’idea – spiega Meoni – insieme abbiamo deciso di portare a Siena tematiche che riteniamo importantissime. L’intento è unire temi di interesse nazionale, come la riforma del premierato, con altri prettamente locali, rivolti agli amministratori del territorio".

Al dibattito prenderanno parte infatti quattro consiglieri comunali senesi, di cui tre capigruppo: Fabio Pacciani per Area Civica, Giulia Mazzarelli per il Partito Democratico, Lorenza Bondi per Forza Italia e Pierluigi De Angelis per Fratelli d’Italia. La relazione introduttiva sarà invece a carico del professor Alessandro Sterpa, costituzionalista e autore del libro ‘Premierato all’italiana’. "Sarà interessante vedere come gli esponenti dell’amministrazione locale reagiranno e dialogheranno su temi simili - ha aggiunto Meoni –. Il mio obiettivo è quello di stimolare sul tema gli esponenti dell’accademia e della politica cittadina".

A.T.