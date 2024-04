A Monteroni è di scena il triello. Galeazzi, sfida al centrosinistra: "Lista con esponenti Pd e 5 Stelle"

A Monteroni d’Arbia, come previsto, saranno almeno tre i candidati alle comunali di giugno. Dopo la ricandidatura del sindaco Gabriele Berni, in cerca del terzo mandato, e la proposta del centrodestra con Linda Priori, ieri la lista civica ’Monteroni aperta’ ha ufficializzato la proposta di Mauro Galeazzi, ex direttore Uoc Reumatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e presidente della Società Italiana di Reumatologia.

Una proposta che si inserisce sul filone della lista ’Monteroni Viva’, con esponenti che pure provengono dal centrosinistra quando non dallo stesso Pd (come evidenziato anche da alcuni scambi di battute al calore bianco sui social), per proporre un’alternativa a Berni.

"Ho deciso di candidarmi – ha detto Galeazzi – perché abitando da trent’anni a Monteroni d’Arbia mi rendo conto che la qualità della vita dei monteronesi è peggiorata, è diminuita la sicurezza sociale ed economica, è diminuita la tranquillità delle famiglie. Non posso più stare a guardare, voglio mettere la mia esperienza al servizio di un progetto serio per tornare a crescere". Come sottolineato nella nota stampa, la lista "è composta da rappresentanti e simpatizzanti del Pd, da una serie di cittadini vicini al centrosinistra e da simpatizzanti del Movimento 5 stelle".

Non a caso, nei giorni scorsi più volta la segreteria locale del Pd aveva sottolineato che l’unica candidatura proposta dal partito è quella di Berni. Questa sera la presentazione di Galeazzi al Supercinema: "Cercherò di disegnare un futuro, perché a Monteroni manca una prospettiva", afferma il neo candidato.