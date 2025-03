"A marzo sportello informativo gratuito"

E’ in continua crescita il numero di persone che soffre di disturbi alimentari e sta cambiando anche l’età in cui questi disturbi si manifestano, con casi in crescita sia prima che dopo rispetto alla fascia prevalente che va dai 14 ai 18 anni. Un fenomeno che non ha di certo risparmiato Siena. Per dare risposte a chi soffre di questi disturbi e alle loro famiglie, è nato il nuovo centro Aidap, che rappresenta l’unità operativa locale della rete nazionale dei Centri dell’Associazione Italiana Disturbi dell’Alimentazione e del Peso.

A volerlo è stata la dottoressa Monica Federico, dietista che da anni svolge la propria attività professionale in città. "Durante la mia carriera ho sempre posto particolare attenzione verso i disturbi dell’alimentazione – racconta -, in passato ho partecipato a varie iniziative presso l’Aidap, in equipe con psicologi e medici a Grosseto, Verona e Firenze. Oggi ho sentito la necessità di attivarmi nella nostra città, creando il primo centro senese. I disturbi alimentari sono in aumento e in occasione del 15 marzo, quando si celebra la giornata nazionale del fiocchetto Lilla e per tutto il mese di marzo abbiamo attivato uno sportello informativo gratuito, per poter dare sostegno e consigli su un fenomeno spesso sottovalutato sia da chi ne soffre che dai famigliari". "Daremo tutte le informazioni necessarie – aggiunge la dietista –. Inoltre, martedì 4 marzo, per la giornata mondiale sull’obesità, saremo presenti anche alle Scotte di Siena per una giornata informativa come Aidap ricerca e prevenzione per una raccolta fondi per la ricerca nell’ambito dei disturbi dell’alimentazione e obesità".

Aidap è un’associazione indipendente autonoma, senza fini di lucro ed è riconosciuta come società medico scientifica dalla Federazione delle Società Medico Scientifiche Italiane (Fism). Ha lo scopo di condividere conoscenza e cultura sulla prevenzione, educazione, trattamento e ricerca dei disturbi dell’alimentazione (anoressia nervosa, bulimia nervosa) e dell’obesità.