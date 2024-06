A Colle vince la solidarietà. Associazioni, aziende e cittadini raccolgono fondi

Tredici associazioni di volontariato, tre enti pubblici, sei aziende e tantissimi privati cittadini. E’ un piccolo, ma grande esercito dal cuore d’oro, quello che si è mobilitato a Colle per una raccolta di fondi a scopo solidaristico, in favore dei pazienti oncologici sottoposti a chemioterapia. Un cuore d’oro capace di coinvolgere nella missione un’intera città, la cui generosità è andata oltre anche la più rosea previsione raccogliendo più di 5.000 euro per l’iniziativa ‘Oltre lo Specchio’, promossa dalle Pubbliche Assistenze di Zona Senese e Valdelsa, finalizzata all’acquisto di un casco refrigerante da crioterapia per la diminuzione della perdita di capelli nei pazienti oncologici, a favore del reparto di oncologia medica dell’ospedale di Siena. Tante le iniziative messe in campo dal piccolo esercito per raggiungere lo scopo, ma una su tutte ha determinato il successo dell’operazione, il grande evento ‘Vicini’ che si è svolto lo scorso 25 maggio in piazza Unità dei Popoli ed al Teatro del Popolo. Tutte insieme, le associazioni hanno presentato le proprie attività con esercitazioni di primo soccorso e giochi, sessioni attive di ginnastica dolce per anziani, simulazioni di ricerca dispersi con l’impiego di unità cinofile da soccorso, intrattenimento musicale e tanto altro ancora, e chiudendo la serata con lo spettacolo teatrale della compagnia ‘Tutti e Nessuno’. "Un grazie particolare va alle associazioni, agli attori e a tutti i volontari, che riescono a dedicare il loro tempo anche a queste iniziative – affermano dalla Pubblica Assistenza colligiana – L’ appuntamento è per l’ anno prossimo, sperando di poter vedere in piazza ancora più associazioni e cittadini per un grande scambio reciproco". "Il gran cuore dei colligiani ha donato moltissimo ad Oltre lo Specchio ed il contributo di ognuno può contare davvero tanto – commenta la coordinatrice Anpas Zona Senese, Daniela Salvadori – Ognuno di noi può essere fondamentale nel divulgare l’iniziativa, perché più siamo, più rapidamente riusciremo a raggiungere l’obiettivo. Donare è ancora possibile: basta effettuare un bonifico sul conto corrente IT28J03 06902901100000010106 intestato ad Anpas Toscana, con la causale ‘Raccolta fondi Oltre lo specchio’".