"200mila euro dalla Regione a Siena: la Società della Salute va a segno"

Oltre 200mila euro dalla Regione alla Società della Salute Senese, per progetti biennali di inclusione delle persone con disturbi dello spettro autistico. Per mettere a frutto questi nuovi stanziamenti la SdS Senese - con la Salute mentale infanzia e adolescenza dell’Asl Toscana sud est - ha individuato quattro tipologie di azioni per percorsi di socializzazione, inclusione lavorativa e sostegno alle famiglie. In particolare, alla socializzazione dei minori e all’età di transizione fino a 21 anni saranno destinati circa 90mila euro, oltre 37mila euro sono riservati invece alla socializzazione in ambiente esterno degli adulti; le restanti risorse andranno a finanziare la formazione e l’inclusione lavorativa (42.916) e la formazione dei nuclei familiari che assistono persone con disturbi dello spettro autistico (40.755 euro). La realizzazione dei progetti di socializzazione a favore di minori e adulti prevede la partecipazione a un bando rivolto al Terzo Settore. I soggetti che intendono candidarsi devono presentare alla SdS Senese a mezzo pec, entro il 20 agosto, la proposta progettuale. L’elenco che andrà a costituirsi sarà aperto. I progetti rivolti all’inclusione lavorativa e alla formazione delle famiglie saranno realizzati con il coinvolgimento diretto di cooperative per l’inserimento lavorativo, formazione e sostegno dei familiari. Tutte le azioni costituiscono un ampliamento dei servizi, poiché prevedono nuove attività rispetto a quelle ordinarie già offerte. L’obiettivo del Fondo per l’inclusione delle persone con spettro autistico è quello di rispondere, con priorità, agli adolescenti e ai giovani adulti costruendo nuove possibilità di inclusione sociale e rafforzando le abilità personali e sociali.