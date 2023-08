120 appartamenti abbandonati, Siena Casa non ha risorse

"Quasi 120 appartamenti restituiti dai cittadini e non ristrutturati, tolti a famiglie che ne hanno diritto in quanto nella graduatoria delle case popolari". Sono i numeri che snocciola l’associazione Polis, rappresentata in Consiglio comunale da Gianluca Marzucchi. "Il presidente uscente dichiara l’impossibilità a intervenire perché il bilancio di Siena Casa non ha sufficienti risorse. Una affermazione che non ci trova impreparati avendo denunciato da oltre 10 anni questa difficoltà – si spiega –. Sempre il presidente dichiara di aver sollecitato i Comuni a integrare il bilancio ma senza risposte significative". E ancora: "L’assessore regionale si dichiara disponibile a finanziare il recupero di questi immobili (alcuni sfitti da 10 anni) con gli accantonamenti per le nuove costruzioni". Di qui l’appello: "Il Comune avvii subito un confronto con Regione e Siena Casa. È in gioco il futuro di molte famiglie e la qualità del patrimonio comunale – conclude Polis –. La pessima notizia riguarda l’intervento in viale Bracci, unico incremento patrimoniale Erp. Per ora non si farà. Ma c’è anche il problema della conservazione degli alloggi occupati: l’intervento del Comune è necessario per tutelare il patrimonio e per la vivibilità di chi ci abita. Infine nello strumento urbanistico del Comune non c’è alcuna area destinata Erp o convenzionata. E’ opportuno correre ai ripari".