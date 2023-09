Acquaviva, al Live Rock Festival arrivano i dEus in concerto

Acquaviva (Siena), 6 settembre 2023- Tra le band più importanti e innovative sin dagli anni ‘90, i dEUS tornano sulla scena con “How to replace it”, nuovo album fedele e coerente allo stile della band fiamminga: arrangiamenti raffinati, oscillazioni ipnotiche, sfumature elettroniche, rabbia e poesia. Un disco esplosivo per una band che invecchia con grazia, senza perdere l’irrequieta creatività che la contraddistingue. Lo ascolteremo insieme ai cavalli di battaglia, giovedì 7 settembre ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva di Montepulciano in provincia di Siena, nell’ambito del Live Rock Festival 2023, sempre a ingresso libero. Ad aprire la serata (ore 21,30) saranno Milanosport - synth-pop band milanese premiata al Great Escape Festival di Brighton come rivelazione dell’anno - e Miglio, il progetto tra post punk e cantautorato di Alessia Zappamiglio. I dEUS non hanno mai avuto una vera filosofia di vita. Non ne hanno mai desiderata una. Eppure sono rimasti fedeli a determinati principi. «Non vuoi ripeterti, ma hai il tuo stile», dice Tom Barman, frontman e geniale leader della cult band di Anversa. «Vuoi provare cose nuove e reagire a ciò che sembra attuale in quel momento.» Questo è ciò che accade in "How To Replace It". «Abbiamo avuto jam brevi ed esplosive, molto concentrate – spiega Tom Barman - e quando sentivo qualcosa di buono mi ritiravo insieme ai nostri tecnici del suono e facevo il lavoro pesante. È così che è nato l’album». Ventotto anni dopo il disco d’esordio i dEUS rimangono convinti sostenitori dell’indie, pronti a spingersi sempre più in avanti, infinitamente curiosi e creativamente irrequieti. Live Rock Festival continua fino al 10 settembre, sempre ai Giardini Ex-Fierale di Acquaviva, sempre a ingresso libero. In arrivo nei prossimi giorni il punk-queer di Peaches, il groove made in Congo degli Jupiter & Okwes, Lander & Adriaan, Hey!Himalaya, Giuse The Lizia, Auroro Borealo… E poi incontri, aftershow, le delizie toscane e le birre artigianali del punto ristoro, l’imperdibile “Trekking grottesco” di domenica 10. Per saperne di più e per ottime dritte su come arrivare e soggiornare ad Acquaviva andate sul sito www.liverockfestival.it e sui canali social del Live Rock Festival. Live Rock Festival è responsabile ed ecosostenibile: risparmio energetico, raccolta differenziata, riduzione del consumo di plastica e dello spreco alimentare sono nel dna di questa mosca bianca dell’estate festivaliera. Live Rock Festival è organizzato dal collettivo Piranha con il sostegno di Estra. Inizio concerti ore 21,30. Info www.liverockfestival.it - [email protected] [email protected]

