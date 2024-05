Usavano il conto corrente di una anziana: denunciata una coppia residente a Spezia

Sarzana (La Spezia) 21 maggio 2024 - Dal conto corrente dell’anziana continuavano a sparire misteriosamente i soldi ma non per le operazioni bancarie effettuate dall’ottantenne. E così la signora di 85 anni residente a Arcola si è rivolta ai carabinieri per denunciare l situazione. I militari della stazione di Arcola hanno quindi scoperto la truffa messa a segno da una coppia residente a Spezia ma originaria del Sud. I due, un uomo cinquantenne e la donna quarantenne, avevano istaurato un rapporto di amicizia con l’anziana riuscendo a conquistare la fiducia e soprattutto a venire in possesso dei documenti e conti correnti. Spacciandosi per nipoti dell’anziana sono riusciti a attivare finanziamenti per acquistare articoli d’arredamento, telefoni cellulari, altri beni di lusso per un valore complessivo di circa 40 mila euro. Dopo la denuncia i finanziamenti sono stati bloccati dai carabinieri ma quella parte ormai utilizzata in accordo con la Procura della Repubblica, della parte offesa e delle società erogatrici del credito è stata devoluta all’Associazione Vittoria che si occupa delle donne vittime di violenza. La coppia è stata denunciata.