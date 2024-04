Un’etichetta rosa sulle bottiglie di vino per sostenere i centri antiviolenza

Sarzana (La Spezia) 18 aprile 2024 - Tra le varie proposte della campagna elettorale che chiamerà al voto amministrativo i castelnovesi c’è anche quella di Gherardo Ambrosini candidato della lista “Castelnuovo civica”. L'obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione e proprio per supportare concretamente i centri antiviolenza ha chiesto alle aziende vinicole del territorio di istituire un'etichetta rosa per i loro vini. Il ricavato proveniente dalla vendita di queste etichette sarà in parte devoluto a questi centri che svolgono un lavoro immenso portato avanti con la massima serietà, passione e abnegazione, al servizio della comunità. Ambrosini, attualmente consigliere di maggioranza, sfiderà alle elezioni del prossimo giugno Katia Cecchinelli rappresentante del centro sinistra, la lista civica che ha come candidato Marzio Favini e Gianfranco Andrei che per ora sta raccogliendo una parte del centrodestra, in particolare Fratelli d’Italia, Forza Italia, Unione di centro, Nuovo Psi Liberali Riformisti.