Una grande giornata di ciclismo nel segno della tradizione

Sarzana (La Spezia) 2 maggio 2024 - E’ nata nel giorno della festa dei lavoratori, un modo per stare tutti insieme operai e famiglie. La corsa ciclistica è legata alla fabbrica Vaccari di Ponzano Magra e proprio nella giornata di festa venne l’idea di organizzare una gara non immaginando che sarebbe diventata un classico tra i più longevi in Italia riservato alla categoria juniores. La corsa, con alcuni tratti in salita piuttosto insiediosi, è sempre stata controllata dal Team Giorgi e dalla Franco Ballerini, diretta dall’ex ciclista professionista Luca Scinto. Nel corso della manifestazione organizzata dalla società Ponzanese presieduta da Paolo Tosi con la collaborazione di Claudio Gentile giudice di corsa, Fci e patrocinio del Comune di Santo Stefano Magra, c’è stato anche il ricordo al santostefanese Francesco Scardigli, appassionato di ciclismo e organizzatore oltre a essere stato il fondatore del Circolo di Mutuo Soccorso che ha da poco ripreso l’attività.