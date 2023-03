Un gradito ritorno a casa per la sarzanese Lara Pilloni

Lara Pilloni

Sarzana (La Spezia) 21 marzo 2023 - La sarzanese Lara Pilloni protagonist sul palco di casa. La stagione “Cuori Impavidi” in programma al teatro degli Impavidi di Sarzana presenta sabato alle 20.30 lo spettacolo “Survival Kit” con i danzatori Lara Pilloni e Florian Entenfellner, coreografia Evangelos Poulinas, composizione musicale e suono Marco Girardin, luci Lukas Eismayer prodotto da Stadt Essen, Stadt Wels. Una performance in duo che affronta i temi delle relazioni umane, del ruolo dell'identità, con un focus sullo spostamento e modificazione della nostra interazione sociale, specialmente a livello dei social media. Lara Pilloni è nata a Sarzana e ha iniziato la sua formazione già all’età di quattro anni alla scuola di danza “4° Movimento” di Sarzana guidata dagli insegnanti di Lucia Boschi, Giuseppe Gilardi e Alice Maruelli. Lavora come freelancer in Nord Reno Vestfalia, Germania. Collabora dal 2021 con artisti e musicisti della scena indipendente come Carl Zinsius e Alex Scott. Florian Entenfellner è un danzatore e performer freelancer in Nord Reno-Westfalia. I biglietti sono in vendita al teatro mercoledì e venerdì dalle 9.30 alle 13, giovedì anche nel pomeriggio dalle 16 alle 19.