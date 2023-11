Un gemellaggio Sarzana-Brema nel ricordo di Rudolf Jacobs

Sarzana (La Spezia) 20 novembre 2023 - L’istituto superiore “Parentucelli Arzelà” in collaborazione di Anpi Sarzana ha accolto la delegazione dell’Istituto ‘Hermann Böse di Brema, composta da sette studenti, dalla vicepreside Christine Stangl e dalla docente Louisa Luetjen per ricordare sui luoghi della lotta partigiana la figura di Rudolf Jacobs, l’ufficiale della Marina militare tedesca, nato a Brema, poi passato nelle fila della Brigata Garibaldi Ugo Muccini e morto a Sarzana il 3 novembre 1944 durante un’azione partigiana. Lo scorso anno, in occasione della presentazione del libro di Carlo Greppi su Jacobs, “Il Buon Tedesco”, l’autore, insieme a Denise Murgia, presidente dell’Anpi Sarzana, sono stati ospitati proprio dalla scuola Hermann Böse e lì hanno avuto modo di porre le basi per questo scambio culturale tra le due città e in particolare con l’istituto “Parentucelli-Arzelà”. Sono stati visitati il Museo Audiovisivo della Resistenza e San Terenzo Monti prima di essere ricevuti in municipo a Sarzana dalla sindaca Cristina Ponzanelli.