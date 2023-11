Tracollo dell’Hockey Sarzana Gamma Innovation e qualificazione a rischio

Sarzana (La Spezia) 4 novembre 2023 - La pista adesso si fa decisamente in salita e la sfida conclusiva di domenica sarà decisiva anche se neppure un successo potrebbe garantire all’Hockey Sarzana Gamma Innovation di guadagnare uno dei due posti utili alla qualificazione alla prossima Champions League, la principale competizione europea di hockey su pista che la formazione rossonera vorrebbe disputare per il secondo anno consecutivo. Nel secondo quadrangolare di ammissione in corso di svolgimento in Spagna, a Calafell, i rossoneri sono stati battuti 9 a 2 proprio dai padroni di casa crollando nella ripresa dopo il primo tempo chiuso sotto 2 a 1. Nella gara inaugurale i sarzanesi avevano pareggiato 5 a 5 poi vint ai rigori contro la Vendenne ma sono poi crollati contro gli spagnoli. E domenica alle 13 ultima partita contro l’altra formazione spagnola del Reus stabilirà quale futuro europeo disputerà l’Hockey Sarzana Gamma Innovation.