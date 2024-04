Torna la rassegna “Piccoli Impavidi” con il coro Fabrizio De Andrè

Sarzana (La Spezia) 13 aprile 2024 - Il progetto è stato realizzato per far conoscere alle famiglie il teatro. L’occasione per trascorrere insieme un pomeriggio nella magia della recitazione è arrivata con “Fuori Luogo Kids” organizzato al teatro degli Impavidi di Sarzana. Domenica pomeriggio e lunedì mattina esclusivamente per le scuole va in scena al teatro degli Impavidi di Sarzana lo spettacolo dal titolo “Bambini furiosi, cavalieri inesistenti” del coro Fabrizio De Andrè adatto per ragazzi di età dai 7 ai 13 anni. Un lavoro liberamente ispirato a il “Cavaliere Inesistente” di Italo Calvino e “L’Orlando furioso” di Ludovico Ariosto. Testo, musiche e accompagnamento al pianofortr di Gloria Clemente, regia Simone Ricciardi. Voce, percussioni e corno francese Pietro Senigaglia, basso elettrico e groove Andrea Cozzani. La storia vede protagonisti un gruppo di bambini e ragazzi che si ritrovano in una vecchia soffitta in una notte di luna piena decisi a uscirne con lo spettacolo giusto che li rappresenti. Lo spettacolo di domenica pomeriggio inizia alle 17 mentre quello di lunedì organizzato per le scuole alle 10.