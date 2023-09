Torna in città la rievocazone della guerra di Serrezzana

Sarzana (La Spezia) 24 settembre 2023 - Nel fine settimana del 7 e 8 ottobre è in programma a Sarzana la tredicesima edizione della rievocazione storica “Sarzana senza tempo” che rievoca la guerra di Serrezzana. Un appuntamento che animerà non soltanto la Fortezza Firmafede ma tutto il centro storico tra mercati artigianali, sfilate in costume, battaglie itineranti e nell’occasione si svolgerà anche la quarta edizione del concorso fotografico organizzato in collaborazione con il Circolo Fotografico Sarzanese. Per informazioni sul regolamento e le iscrizioni è possibile consultare il sito internet www.sarzanafotografia.it. Ogni autore potrà presentare un massimo di quattro fotografie. La premiazione si terrà il 29 ottobre alla sede dell’associazione “Sarzana senza tempo” nel Torrione Genovese. I partecipanti che si iscriveranno al concorso prima del 5 ottobre riceveranno il pass fotografo, allo stand allestito in piazza d’Armi all’interno della Fortezza Firmafede, per avere libero accesso alle varie location della rassegna.