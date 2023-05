Tanti tennisti spezzini protagonisti a Roma alle finali del Tpra

Sarzana (La Spezia) 17 maggio 203 - Il tennis spezzino si è fatto onore a Roma, nella finale nazionale del circuito Tpra che si è disputata nel corso del torneo dei big della racchetta. E’ mancato l’acuto finale ma il comportamento dei rappresentanti della Provincia è stato comunque molto positivo. Peccato per il doppio femminile composto da Giorgia Mori e Alessandra Pietrelli che non è riuscito a ripetere l’impresa di un anno fa non confermando così il titolo tricolore perdendo la finalissima. La selezione ligure in campo a Roma ha superato le fasi provinciali quindi il Master regionale ed è stata rappresentata dalla Provincia di Spezia in 6 categorie sulle 10 previste dalla competizione. In semifinale si è fermata anche la corsa di Pier Aldo Canessa in coppia con Marco Tamberi e anche gli altri presenti Marta Spalatra, Fabio Plicanti, Cristian Burciu, Fabio Paoletti e Marco Baldassare hanno ottenuto buoni risultati. Nel prossimo fine settimana le racchette spezzine saranno proagoniste a Loano per il master regionale di coppa Italia con 6 squadre. L’obiettivo è entrare nei tabelloni delle finali nazionali che si disputeranno a Livorno.