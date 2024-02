Storie di Sport: il nuovo progetto dell’associazione Spazi Fotografici

Sarzana (La Spezia) 15 febbraio 2024 - I bambini delle scuole elementari di Sarzana saranno i protagonisti del progetto lanciato dall’associazione culturale Spazi Fotografici nell’ambito dell’iniziativa per il patto di contrasto alla povertà educativa in Liguria, Re-Mind the Gap, 2024. L’obiettivo, condiviso con le insegnanti dei plessi di Ghiaia, Marinella e Capoluogo, è quello di dare forma ad un primo archivio tematico di comunità realizzando in parallelo una mostra-evento. Saranno gli alunni in collaborazione con amici e famiglie a cercare fotografie che possano raccontare la vita sportiva sarzanese del secolo scorso. Non solo i fotografi professionisti di Spazi Fotografici, Davide Marcesini, Simone Maggiani, Jacopo Grassi, Francesca Fontana, Angelo Lucini ma anche studenti dell’istituto superiore “Parentucelli-Arzelà” saranno impegnati nel progetto. L’idea di partire dallo sport si lega inoltre all’arrivo del 2025, anno in cui la Liguria sarà Regione Europea dello Sport. Il progetto, ora laboratorio partecipato, a fine maggio evento, ha ricevuto il patrocinio del Comune di Sarzana e di Uisp La Spezia Val di Magra.