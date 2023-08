Stefano Nosei sul palco della villa Romana di Bocca di Magra

Sarzana (La Spezia) 3 agosto 2023 - Venerdì sera Stefano Nosei torna a Bocca di Magra, località marinara del Comune di Ameglia, nella veste di artista. Per anni infatti ha frequentato da turista la frazione e in molti lo ricordano proprio per la sua vena ironica e l’abilità di cantante e musicista, pronto a rallegrare le serate. La stessa carica che trasmetterà venerdì nello scenario della villa Romana di Bocca di Magra come protagonista del suo spettacolo dal titolo “Comicanto” in programma alle 21.30 proponendo brani che lo hanno reso famoso. Un viaggio fatto di aneddoti, canzoni e parodie presentate con la voce e la sua inseparabile chitarra. Stefano Nosei è un personaggio televisivo conosciutissimo lanciato alla fine degli anni Ottanta al Maurizio Costanzo Show. In carriera è stato protagonista di tanti spettacoli, televisione, cabaret e teatro. Ha preso parte anche Il all’ultima edizione del format televisivo di grande successo “The Voice Senior” .