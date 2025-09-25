La mediazione su Flotilla

Sarzana
SportLa sesta edizione di Corri per il Gaslini-Memorial Mastorci
25 set 2025
REDAZIONE SARZANA
La sesta edizione di Corri per il Gaslini-Memorial Mastorci

Domenica 28 settembre a Luni Mare la sesta edizione della manifestazione podistica

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Luni, 25 settembre 2025 – Domenica 28 settembre 2025 si rinnova l’appuntamento podistico a favore dell’Ospedale Gaslini di Genova: a Luni Mare si correrà la sesta edizione di “Corri per il Gaslini – Memorial Gabriele Mastorci”.

Percorsi Gara competitiva di 9,9 km Ludico motoria di 5 km Partenza e arrivo presso il centro sportivo Sporting Club, con tracciati che si snoderanno nelle campagne circostanti. Orari Ore 9.15: gare giovanili (categorie ragazzi) Ore 10.00: gara adulti Informazioni Massimo: 339 268 4783 Come in ogni tappa del Corrilunigiana, spazio anche ai più piccoli con gare dedicate. Al termine delle premiazioni, pasta party per tutti i partecipanti.

