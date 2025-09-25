Passeggiata Panoramica, a Quarrata l’edizione numero 49 della gara

Quarrata (Pistoia), 25 settembre 2025 – La Passeggiata Panoramica di Quarrata festeggia quest’anno la 49esima edizione, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del podismo provinciale, ormai all’angolo con il mezzo secolo. La manifestazione, in programma per domenica 28 settembre con ritrovo alle 7,30 in via Galileo Galilei, sarà valida come quarta prova del Campionato provinciale Uisp di corsa su strada.

Il percorso principale misura circa 16 chilometri: dopo un tratto iniziale pianeggiante, gli atleti saranno chiamati ad affrontare le pendici del Monte Albano. Sono inoltre previste distanze ridotte di 3 e 7 km, adatte anche a chi desidera cimentarsi in un impegno più leggero. Non mancheranno le gare giovanili, con tracciati pensati appositamente per i più piccoli. Grande entusiasmo da parte degli organizzatori, Patrizio e Patrizia Manetti, cuore pulsante della Podistica Quarrata, che si dichiarano soddisfatti per l’alto numero di preiscrizioni.

Le previsioni lasciano sperare di superare i 500 partecipanti, record stabilito lo scorso anno. "Il successo di una manifestazione si costruisce nel tempo – sottolineano gli organizzatori della manifestazione quarratina – e ciò che da sempre rende speciale questa corsa è la soddisfazione di chi vi partecipa: dal percorso all’assistenza in gara, fino ai premi di partecipazione”.

La manifestazione si svolgerà sotto l’egida della Uisp, con il patrocinio del Comune di Quarrata. Il servizio fotografico sarà curato dalla Ets Regalami un Sorriso, costantemente presente dove sport e solidarietà si incontrano. Per informazioni e iscrizioni: Patrizia 347 106 8614.

