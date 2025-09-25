La mediazione su Flotilla

Raffaele Marmo
La mediazione su Flotilla
Firenze
Abbonamento mensile:

6 € al mese

 

Abbonamento mensile:
Gioiellerie svaligiateVasco Rossi GazaAppello monacheCaduto in ArnoOmicidio Spoleto
Acquista il giornale
SportScocca l’ora di Corri la Vita, a Firenze la 23esima edizione
25 set 2025
REDAZIONE FIRENZE
WhatsAppXPrint
  1. Home
  2. Firenze
  3. Sport
  4. Scocca l’ora di Corri la Vita, a Firenze la 23esima edizione

Scocca l’ora di Corri la Vita, a Firenze la 23esima edizione

L'appuntamento ormai tradizionale è in programma domenica 28 settembre

foto Regalami un sorriso

foto Regalami un sorriso

Per approfondire:

Firenze, 25 settembre 2025 – Firenze si prepara ad accogliere la 23esima edizione di Corri la Vita, la manifestazione che da oltre vent’anni unisce sport, cultura e solidarietà. Come da tradizione, saranno proposti due percorsi: 11 chilometri per chi vorrà correre; 6 chilometri per chi preferirà passeggiare, approfittando delle tante mete culturali visitabili gratuitamente durante tutto il weekend.

Il via ufficiale sarà dato alle 9,15 da piazza Vittorio Veneto, nel cuore del Parco delle Cascine, con arrivo in una cornice unica: piazza della Signoria.

Accanto alla corsa solidale, la manifestazione offrirà un importante spazio dedicato alla salute: in piazza della Repubblica verrà allestito il Villaggio della Salute, attivo sabato 27 e domenica 28 settembre. Qui i partecipanti potranno sottoporsi a mammografie gratuite, seguire lezioni di ginnastica, effettuare test attitudinali, ricevere consigli da nutrizionisti e medici sportivi e ritirare la consueta maglietta ufficiale dell’evento. Corri la Vita, ancora una volta, non sarà soltanto una corsa, ma una grande occasione per vivere la città di Firenze in nome della prevenzione e della solidarietà.

WhatsAppXPrint

© Riproduzione riservata

Tag dell'articolo

Podismo