Un caffè per la vita. L’incasso alla lotta ai tumori

Un caffè per aiutare. Il 1° ottobre quel gesto quotidiano che accompagna mattine e pause diventerà un segnale concreto di vicinanza. Nella Giornata Internazionale del Caffè, che coincide con l’avvio del Pinktober, il mese dedicato al tumore al seno, i bar e le caffetterie che esporranno la locandina "Un caffè per Corri La Vita" devolveranno parte dell’incasso all’associazione che da oltre vent’anni sostiene la ricerca, i progetti di cura e le attività di prevenzione contro il terribile male che colpisce le donne. Un’iniziativa che si radica nel tessuto cittadino, parlando con semplicità attraverso una tazzina fumante. Alla spinta solidale ha dato forza Ditta Artigianale, marchio che a Firenze ha costruito una piccola rivoluzione attorno al caffè di qualità.

"Il 1° ottobre tutte le nostre caffetterie devolveranno l’intero ricavato degli espressi – annuncia Francesco Sanapo –. Spero che altre realtà si uniscano: non è solo un gesto simbolico, ma il segno di un settore che vuole sentirsi parte della comunità e dare un contributo concreto a chi si impegna ogni giorno per la salute delle persone". A ricordare il valore di questa partecipazione è anche Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri La Vita: "Ogni tazzina diventa un gesto di vicinanza verso le donne colpite dal tumore al seno e le loro famiglie. È un modo semplice e accessibile per coinvolgere tutti, un piccolo gesto che moltiplica la forza della solidarietà e rinnova lo spirito che da sempre contraddistingue Firenze".

Non sarà un’iniziativa isolata. Mercoledì 15 ottobre verrà premiata con una coppa l’attività che avrà donato di più, a memoria della prima edizione del progetto. Un riconoscimento che è insieme ringraziamento e invito a continuare, perché la solidarietà, come il caffè, ha bisogno di essere coltivata ogni giorno. Confcommercio e Confesercenti hanno scelto di patrocinare e sostenere l’iniziativa. "I nostri bar non sono soltanto luoghi di convivialità, ma veri presidi sociali – osserva Aldo Cursano, presidente di Confcommercio Toscana –. Bere un caffè può trasformarsi in speranza, diventare occasione per ricordare valori condivisi e offrire sostegno concreto". Anche Confesercenti ribadisce la centralità di un prodotto che dà vitalità ai centri storici e che, con un gesto minimo, diventa motore di solidarietà diffusa. Il filo che unisce sport, cultura e salute torna così a intrecciarsi con la vita quotidiana della città. Corri La Vita, la corsa non competitiva che ogni anno richiama decine di migliaia di persone e che quest’anno si svolgerà il 28 settembre.

