Staffetta del Pioppino, foto e classifica della 32esima edizione

Antraccoli (Lucca), 21 settembre 2025 – Grazie all’impegno della Asd Marciatori Antraccoli è tornata in scena la 32ª Staffetta del Pioppino, appuntamento ormai storico inserito nel contesto festoso della Sagra del Pioppino. La gara, disputata sulla distanza di 3,8 km per ciascuno dei 3 frazionisti, ha preso il via alle 16 dagli stand della sagra presso la Parrocchia di Antraccoli, a pochi chilometri dal casello autostradale di Capannori sulla Firenze–Mare, direzione Lucca.

LA CLASSIFICA

Grazie alla passione e alla costanza di questo attivissimo sodalizio, la manifestazione è giunta alla sua trentaduesima edizione, confermandosi come una delle staffette competitive di più alto livello tecnico in Toscana. Nonostante il caldo torrido che ha messo a dura prova gli atleti, la partecipazione è stata ancora una volta imponente, con la presenza di numerose squadre provenienti da tutta la regione. In prima linea le autentiche “corazzate” dell’Atletica Amaranto di Livorno, i concittadini di Sempre di Corsa, il GS Parco Alpi Apuane, il GS Orecchiella Garfagnana, l’Atletica Montecatini, Pisa Road Runers e molte altre società che hanno contribuito a dare spessore e numeri alla competizione. Come da tradizione, l’organizzazione ha riservato grande attenzione all’accoglienza: dal premio di partecipazione al ricco ristoro finale con frutta di stagione, bevande e birra a volontà, che hanno reso la giornata ancora più conviviale.

La Staffetta del Pioppino si è svolta sotto il patrocinio della Città di Lucca, con il sostegno della Federazione Italiana di Atletica Leggera e con il servizio fotografico esclusivo curato dall’ETS Regalami un sorriso.

Le notizie sul podismo a questo link