Spaccia droga sotto gli occhi dei carabinieri: arrestato uno straniero

Sarzana (La Spezia) 2 dicembre 2023 - Arresto convalidato e obbligo giornaliero di presentazione alla polizia giudiziaria. E’ già comparso in Tribunale a Spezia il magrebino arrestato l’altro pomeriggio dai carabinieri dell’aliquota radiomobile della compagnia di Sarzana durante un servizio di controllo del territorio predisposto dal capitano Luca Panfilo finalizzato anche al contrasto di sostanze stupefacenti. L’arresto è scattato a Ceparana quando i militari hanno sorpreso lo straniero, classe 1988 senza fissa dimora e già noto alle forza dell’ordine per reati inerenti gli stupefacenti. L’uomo aveva appena ceduto una dose di cocaina a un cinquantenne italiano residente nel posto che è stato segnalato all’autorità giudiziaria quale assuntore di stupefacenti. La droga è stata posta sotto sequestro dai militari unitamente al denaro oggetto dello scambio. Dopo le formalità e la notte trascorsa in caserma a Sarzana si è svolto in tribunale il rito della direttissima. Il giudice oltre a convalidare l’arresto ha anche disposto l’obbligo giornaliero di presentazione in caserma.