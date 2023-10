Sorteggiato il secondo turno dei preliminari di Champions League

Sarzana (La Spezia) 17 ottobre 2023 - Dopo il passaggio del primo turno preliminare nel raggruppamento disputato nello scorso fine settimana in Spagna per l’Hockey Sarzana Gamma Innovation si presenta un nuovo quadrangolare che potrebbe riportare i rossoneri in Champions League. A contendere alla compagine sarzanese l’ambizioso progetto ci saranno due formazioni spagnole e una francese. Nel raggruppamento in programma dal 3 al 5 novembre sono quindi inserite oltre all’Hockey Sarzana Gamma Innovation anche le spagnole del Clup Pati Calafell e Reus Deportiu e i francesi de La Vendeenne. Per il momento la Federazioni non ha ancora stabilito la sede degli incontri. L’Hockey Sarzana ha superato il primo preliminare che si è disputato a Igualada vincendo due partite e perdendo la gara, ormai ininfluente ai fini della qualificazione, proprio contro i padroni di casa. Sabato riprende anche l’impegno della squadra nel campionato di serie A1 che disputa la terza partita anche se per il momento i sarzanesi hanno giocato soltanto all’esordio battendo il Montebello.