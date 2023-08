Simone Cristicchi e Amara: note e emozioni all’anfiteatro romano di Luni

Sarzana (La Spezia) 12 agosto 2023 - Sarà una grandissima emozione ricordare Franco Battiato. Il concerto di domenica sera in programma alle 21 all’anfiteatro di Luni sarà dedicato al grande maestro della musica italiana e eseguito da Simone Cristicchi e Erika Mineo in arte Amara. Lo scenario da brividi farà da contorno a una esibizione che sta girando l’Italia riscuotendo grandissimo successo evidenziando le grandi capacità vocali e interpretative di Amara oltre che confermare le qualità e sensibilità di Simone Cristicchi vincitore di un Festival di Sanremo. Al pianoforte Valter Sivilotti, Lucia Clonfero (violino), Igor Dario (viola), Alan Dario (violoncello), U.T Gandhi (percussioni) e la soprano Franca Drioli. La rassegna fa parte di “Women voci di donne” realizzato da Ad Eventi in collaborazione con i Comuni di Spezia, Sarzana, Lerici, Castelnuovo Magra, Luni, Santo Stefano Magra, Ameglia, Monterosso, Bolano con il sostegno di Fondazione Carispezia.