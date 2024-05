Serata dedicata a Frida Khalo nella rassegna teatrale “Su il sipario”

Sarzana (La Spezia) 17 maggio 2024 - Appuntamento con la rassegna teatrale “Su il Sipario!” organizzata dal Comune di Santo Stefano Magra che propone sabato sera della sala ex calibratura della fabbrica Vaccari di Ponzano Magra lo spettacolo dal titolo “Frida Khalo: una bomba avvolta in un nastro di seta” di Laura Murari, regia di Andrea Castelletti e Produzioni Teatrali Orti Erranti e Modus di Verona. L’iniziativa è curata dall’assessorato alla cultura del Comune di Santo Stefano Magra in collaborazione con la compagnia teatrale spezzina La Corte. Scenografie di Luca Altamura e Paola Muccio, costumi di Laura Consolini e il trucco di Anna Penazzo. Musiche di Pablo Sartori e eseguite dal vivo in scena da Antonio Canteri e Claudio Manzini. Lo spettacolo ha inizio alle 21 con ingresso libero. Giovedì prossimo, 23 maggio, sempre alla Vaccari secondo appuntamento con il “Cinemambulante” di Maurizio Casula: verrà proiettato il film dal titolo “A qualcuno piace caldo”. Ingresso libero.