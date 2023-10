Sembrava un vero affare, ma il trattore non è mai esistito

Sarzana (La Spezia) 3 ottobre 2023 - Occorre fare molta attenzione alle truffe on-line che sono sempre in agguato. Lo ha scoperto un sessantenne di Santo Stefano Magra che è caduto nella trappola dell’acquisto a prezzo vantaggioso e si è lasciato sfilare una belle somma. L’uomo aveva individuato sulla rete un trattore agricolo a buon prezzo e così si è messo in contatto con il falso venditore che è riuscito prima a farsi consegnare una buona parte del prezzo pattuito poi è scomparso dai radar senza più rispondere alle telefonate. Ovviamete senza mai far arrivare a destinazione il mezzo. Sono stati bravi e abili gli agenti della polizia municipale di Santo Stefano Magra ai quali si è rivolto il pensionato a risalire al truffatore della rete residente in Provincia di Napoli che è stato denunciato. A quanto pare si è però trattato di una delle tante denunce messe in fila soprattutto per reati contro il patrimonio.