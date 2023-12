Scende dall’aereo e trova ad attenderlo i carabinieri di Sarzana

Sarzana (La Spezia) 15 dicembre 2023 - Appena sceso dalle scalette dell’aereo ha trovato ad attenderlo i carabinieri del nucleo operativo della compagnia di Sarzana che lo hanno arrestato. L’uomo, un quarantenne pakistano, deve infatti scontare la pena di 5 anni e 3 mesi di reclusione per maltrattamenti in famiglia emessa a novembre 2023. I carabinieri diretti dal capitano Luca Panfilo lo avevano denunciato a aprile 2021 dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla moglie. La giovane donna e i cinque figli molto piccoli dopo l'accoglienza in caserma erano poi stati presi in cura in una struttura protetta dalle volontarie dell’Associazione Vittoria che si occupa dei casi di maltrattamenti e violenze in famiglia. Dalle indagini i carabinieri erano riusciti a individuare il nome dell’uomo nella lista dei viaggiatori su un viaggio aereo proveniente all’aeroporto di Pisa da Dubai. E così si sono presentati sulla pista e appena sceso lo hanno arrestato e condotto al carcere toscano dove sconterà la pena.