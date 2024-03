Sarzana, quando la bellezza dura tutto per tutto l’anno

Sarzana (La Spezia) 14 marzo 2024 - Non mancheranno le occasioni per il divertimento, l’approfondimento culturale e per approfondire le visite in città attraverso gli sguardi all’interno di chiostri, giardini e portoni. Insoma un 2024 che dalla primavera fino all conclusione dell’anno vedrà Sarzana al centro dell’interesse. Una agenda ricca di concerti, festival, spettacoli, incontri quella presentata in municipio dalla sindaca Cristina Ponzanelli e dagli assessori Carlo Rampi, Giorgio Borrini e Luca Ponzanelli che prevede già ora oltre 200 eventi tra rievocazioni storiche, concerti in piazza Matteotti, il Festival della Mente, Soffitta ma anche mostre, mercati e iniziative sportive. Insomma tante occasioni che si concluderanno il 31 dicembre con la grande notte di musica e divertimento in piazza e nelle vie del centro storico. Ma per attendere il nuovo anno c’è tempo e soprattutto tante belle opportunità per chi vive la città, la sua rete commerciale e del settore accoglienza e ovviamente per chi vorrà conoscerla da vicino.