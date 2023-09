Sarzana protagonista alla Mostra Nazionale del Cinema di Venezia

Sarzana (La Spezia) 7 settembre 2023 -E’ stato presentato il cortrometraggio “La bellezza dell’Italia minuta” prodotto da The Skill Group nell'ambito della rassegna cinematografica a Venezia. E nella grande bellezza del Paese racchiusa in percorsi meno noti ma non per questo di minor prestigio è stata inserita anche la città di Sarzana. Il viaggio nell’Italia dei centri piccoli e medi spesso fuori dai grandi circuiti turistici è iniziato proprio da Sarzana, mettendo in evidenza il centro storico, la campagna integra e le maestose fortificazioni. Una prima di grande classe e prestigio come il Festival del Cinema di Venezia alla quale ha preso parte la sindaca Cristina Ponzanelli che ha ringraziato gli autori del progetto definendolo un altro piccolo, ma importante passo verso l’internazionalizzazione e la promozione virtuosa di Sarzana. Edopo il debutto a Venezia il cortometraggio arriverà in città e sarà proiettato al Teatro degli Impavidi a inizio ottobre.