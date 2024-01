Sarzana presenta il piano delle antenne in assemblea pubblica

Sarzana (La Spezia) 3 gennaio 2024 - E’ stato fissato a sabato 13 gennaio l’atteso appuntamento con la presentazione alla cittadinanza del Piano Antenne. Il Comune di Sarzana ha affidato l’incarico di studio all’Università di Firenze che sarà rappresentata nell’occasione dal professor Cellai. Sono state invitate in sala consigliare le Consulte territoriali oltre ovviamente agli abitanti. Negli ultimi anni a Sarzana si sono sollevate non poche proteste da parte di comitati che si sono opposti al posizionamento delle antenne di telefonia mobile in alcune zone. Proprio in questi giorni la polemica è più che mai accesa nel quartiere di Sarzanello dove è stata posizionata una antenna alta oltre 30 metri all’interno dell’area verde e parco giochi a poca distanza da due scuole dell’infanzia, chiesa e cimitero. Allo studio inoltre anche un ripetitore nell’ex scuola capoluogo del XXI Luglio e un altro in via Fontananera nel quartiere di San Lazzaro.